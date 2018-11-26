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Вкладчики «Кэшбери» начали нести деньги в очередную компанию Артура Варданяна

УрБК, Москва, 26.11.2018. Вкладчики «Кэшбери» начали нести деньги в очередную компанию основателя финансовой пирамиды Артура Варданяна — GDC (Global Decentralized Community). Об этом сообщают сами инвесторы пирамиды.



Они считают, что вывести деньги уже не получится, поэтому для возврата средств надо использовать другие способы. GDC начнет работу через два месяца. Часть участников, чьи вложения не превышали 20 тыс. руб., переведут в новый проект автоматически.



Тем временем Центробанк «мониторит всю информацию, которая касается появления или заявлений о появлении потенциальных финансовых пирамид». Об этом сообщают представители Банка России.



Пока о деятельности GDC известно лишь то, что это будет «децентрализованное инвестиционное сообщество, работающее по принципу многоуровневого маркетинга и блокчейн».



Напомним, 1 ноября глава группы компаний «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что компания прекращает работу «из-за происков врагов». Он пообещал вернуть деньги, но признал, что со всеми рассчитаться не получится. Также он анонсировал создание новой платформы GDC, куда пообещал перевести часть вкладчиков «Кэшбери».

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