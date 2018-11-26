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Суд признал банкротом компанию «Бизнес Актив» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Бизнес Актив» (г. Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2009 году. Основным видом деятельности является управление финансово-промышленными группами.



С иском о банкротстве ООО «Бизнес Актив» в декабре 2017 года обратилось в суд ООО «Лайт Хаус». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 24 млн 655 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Бизнес Актив» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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