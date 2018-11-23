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Совет федерации одобрил бюджет РФ на 2019-2021 годы

УрБК, Москва, 23.11.2018. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили федеральный бюджет РФ на 2019-2021 годы. Документ предусматривает постепенное сокращение профицита с 1,8% ВВП в 2019 году до 0,8% ВВП в 2021 году.



Как сообщает агентство «Прайм», доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 трлн руб., расходы — 18,037 трлн руб. Соответственно, профицит составит 1,932 трлн руб., или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован исходя из прогноза ВВП в 105,82 трлн руб., инфляции — не выше 4,3%.



В следующие два года предполагается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться. На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 трлн руб., расходы — 18,994 трлн руб., профицит — 1,224 трлн руб. (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 трлн руб., расходы — 20,026 трлн руб. Соответственно, профицит — 952 млрд руб. (0,8% ВВП). ВВП на эти годы прогнозируется в объеме 110,732 трлн и 118,409 трлн руб., инфляция — не выше 3,8% и 4%.



Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния. В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 долл. США за баррель, они ожидаются в 3,369 трлн руб. Прогноз на 2020 год составляет 2,777 трлн руб. (от нефти дороже 42,4 долл. США), на 2021 год — 2,632 трлн руб. (от нефти дороже 43,3 долл. США). В результате ожидается рост ФНБ за трехлетку с 3,8 до 11,4 трлн руб., или с 3,8% до 12% ВВП.

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