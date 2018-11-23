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В Свердловской области бензин АИ-92 за неделю подорожал на 1,17 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2018. Бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 11 по 18 ноября 2018 года подорожал более чем на 1 руб. за литр, следует из данных регионального управления ФАС по Свердловской области.



Цена за литр АИ-92 увеличилась с 41,23 руб. до 42,40 руб. (+1,17 руб.). АИ-95 подешевел на 60 коп. — с 43,26 руб. до 42,66. Дизельное топливо подорожало на 31 коп. — с 44,06 руб. до 44,37 руб.



По данным Росстата средняя цена автомобильного бензина в Екатеринбурге составила 42,43 руб. за литр: АИ-92 — 40,54 руб., АИ-95 — 43,29 руб., АИ-98 — 49,27 руб., дизтопливо — 46,08 руб.



Напомним, ранее правительство РФ и крупнейшие отечественные нефтекомпании подписали соглашение, согласно которому цены на горюче-смазочные материалы будут заморожены до конца марта 2019 года.

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