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«МегаФон» стал лидером по сумме заказов через кэшбэк-сервис

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. «МегаФон» возглавил топ-5 компаний по сумме заказов через кэшбэк-сервис, сообщает пресс-служба сотового оператора.



Компания обошла сервисы Booking.com, «Ситилинк», «AliExpress», «М.Видео». По данным «МегаФона», каждые 7 из 10 онлайн-покупок в #Специях совершают представители сильного пола. Чаще всего через специальный сервис заказываются смартфоны и гаджеты, бытовую технику и электронику.



В разгар «Черной пятницы» и высокой покупательской активности «МегаФон» приготовил подарок для многочисленных любителей #Cпеций — повысил кэшбэк до 30%.



Сервис #Специи объединяет сотни магазинов и дает внушительный кэшбэк. Благодаря этому всего за год его популярность выросла в 5 раз. Чаще всего заказывают товар в глобальной сети люди в возрасте от 25 до 34 лет. Заходят они в основном со смартфонов Xiaomi и Samsung, на третьем месте владельцы яблочной продукции.



За товарами и дополнительной выгодой, по оценке экспертов, уральцы чаще всего ходят в период с 14.00 до 16.00 часов и с 20.00 до 23.00 часов.



Больше всего любителей кэшбэка живет в Свердловской области. Здесь совершается каждая четвертая покупка в рамках сервиса. Далее идут югорчане, челябинцы и тюменцы. В среднем пользователь #Специй тратит на шопинг 15 тыс. руб. Самое крупное приобретение было совершено на сумму 265 тыс. руб., а минимальное — на 49 рублей.



«Специи объединяют более 300 востребованных магазинов в 19 категориях товаров. Когда какой-то крупный бренд объявляет распродажу — заказы могут вырасти в 10-20 раз. «Черная пятница» не станет исключением, и наши покупатели смогут получить максимальную выгоду от шопинга. Вознаграждение поступит на счет абонента «МегаФона», а полученный кэшбэк можно использовать для оплаты услуг связи либо потратить на другие покупки», — рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале.



При помощи Специй от «МегаФона» пользователи получат повышенный кэшбэк до 31 декабря 2018 года. До 30% от совершенных покупок возвращается на счет телефона.

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