Новости дня

Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»

22 ноябрь 2018 (17:20)

УрБК, Магнитогорск, 22.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года», присужденной в рамках одноименной национальной премии по итогам 2017-2018 корпоративного года.

Виктор Рашников удостоен этого титула в номинации «25 лучших председателей совета директоров» по решению экспертного совета премии, учрежденной в 2006 году Ассоциацией независимых директоров и PwC. Церемония награждения лауреатов прошла 21 ноября в Москве, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

«В списке лауреатов еще два представителя Магнитки — Сергей Кривощеков, директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК» в номинации «25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей» и Кирилл Левин, член совета директоров ПАО «ММК» в номинации «50 лучших независимых директоров», - говорится в сообщении.

С 2009 года соорганизатором премии является Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия отмечает директоров (в том числе руководителей компаний, корпоративных и независимых директоров) за личный вклад во внедрение высоких стандартов корпоративного управления.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: