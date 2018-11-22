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Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года»

УрБК, Магнитогорск, 22.11.2018. Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников стал лауреатом премии «Директор года», присужденной в рамках одноименной национальной премии по итогам 2017-2018 корпоративного года.



Виктор Рашников удостоен этого титула в номинации «25 лучших председателей совета директоров» по решению экспертного совета премии, учрежденной в 2006 году Ассоциацией независимых директоров и PwC. Церемония награждения лауреатов прошла 21 ноября в Москве, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«В списке лауреатов еще два представителя Магнитки — Сергей Кривощеков, директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО «ММК» в номинации «25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей» и Кирилл Левин, член совета директоров ПАО «ММК» в номинации «50 лучших независимых директоров», - говорится в сообщении.



С 2009 года соорганизатором премии является Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия отмечает директоров (в том числе руководителей компаний, корпоративных и независимых директоров) за личный вклад во внедрение высоких стандартов корпоративного управления.

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