Новости дня

«Тагилспецтрансу» не удалось сместить компанию «Рифей» с позиции регоператора Северной зоны

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2018. ООО «ГК-Тагилспецтранс» отказалось оспаривать итоги конкурса, по результатам которого тюменское ООО «Компания «Рифей» стало региональным оператором Северной зоны Свердловской области. Об этом следует из материалов, размещенных в картотеки Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда.



Иск об отмене итогов торгов ООО «ГК-Тагилспецтранс» подало в конце июня 2018 года в Арбитражный суд Свердловской области. Истец настаивал, что конкурсный набор был проведен с нарушениями. К таким нарушениям нижнетагильская организация отнесла установление минимально допустимой величины стоимости услуги регоператора, неверное измерение критерия мощности, а также установление дополнительных критериев на втором этапе.



Из материалов дела выяснилось, что критериям второго этапа конкурса никто из участников отбора не соответствовал. ООО «Компания «Рифей» победило по итогам первого этапа.



Кроме того, ООО «ГК-Тагилспецтранс» указывало, что является владельцем объектами по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Однако в суде никаких доказательств этому приведено не было. В ходе процесса нижнетагильская компания пыталась добиться введения обеспечительных мер в отношении регоператора Северной зоны — запрет на осуществление полномочий.



Арбитражный суд Свердловской области 16 сентября 2018 года отказал истцу в удовлетворении заявления об отмене итогов конкурса.



ООО «ГК-Тагилспецтранс» подало апелляционную жалобу на решение первой инстанции. 21 ноября 2018 года апелляция была отозвана.



Напомним, что с 1 января 2018 года в Свердловской области будет запущена новая система по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. В преддверии «мусорной реформы» ООО «Компания «Рифей» пытается через суд отменить итоги конкурса, по результатам которого ЕМУП «Спецавтобаза» стало региональным оператором Восточной зоны.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: