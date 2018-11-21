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На базе ММК проходит совещание энергетиков ведущих металлургических компаний России
21 ноябрь 2018 (15:33)
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате начал работу семинар-совещание руководителей и специалистов энергетических служб предприятий металлургической отрасли России, а также ближнего зарубежья, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Более 80 представителей ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь», ООО «УГМК-Холдинг», АО «Выксунский металлургический завод», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «АрселорМиттал Темиртау» и других компаний обсуждают опыт внедрения программ повышения операционной эффективности энергетических хозяйств предприятий металлургической промышленности.
Со словами приветствия к участникам обратились президент ООО «Корпорация производителей черных металлов» Николай Гугис и главный энергетик Магнитогорского металлургического комбината Алексей Хлыстов.
«Магнитка традиционно уделяет особое внимание повышению энергоэффективности. В прошлом году суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на комбинате составил порядка 1 млрд руб.», — указано в сообщении.
В мае 2018 года комбинат удостоился международной награды за «Выдающиеся достижения в сфере энергетического менеджмента 2018» на межминистерской конференции по чистой энергии Clean Energy Ministerial.
Более 80 представителей ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь», ООО «УГМК-Холдинг», АО «Выксунский металлургический завод», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «АрселорМиттал Темиртау» и других компаний обсуждают опыт внедрения программ повышения операционной эффективности энергетических хозяйств предприятий металлургической промышленности.
Со словами приветствия к участникам обратились президент ООО «Корпорация производителей черных металлов» Николай Гугис и главный энергетик Магнитогорского металлургического комбината Алексей Хлыстов.
«Магнитка традиционно уделяет особое внимание повышению энергоэффективности. В прошлом году суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на комбинате составил порядка 1 млрд руб.», — указано в сообщении.
В мае 2018 года комбинат удостоился международной награды за «Выдающиеся достижения в сфере энергетического менеджмента 2018» на межминистерской конференции по чистой энергии Clean Energy Ministerial.
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