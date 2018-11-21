УрБК, Москва, 21.11.2018. В Академическом районе Екатеринбурга создано порядка 4,5 тыс. рабочих мест на обслуживающей инфраструктуре. Об этом сообщил коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Филипп Третьяков на ежегодном международном форуме «Smart City 2018: цифровая трансформация», который прошел в Москве 20 ноября.«На территории района активно развивается торговая функция, развлекательная, есть свои точки притяжения. Мы создали порядка 4,5 тыс. рабочих мест на обслуживающей инфраструктуре района. Принципы вовлечения жителей в создание комфортной среды на территории проживания мы хотим перенести на наши два крупнейших московских проекта», — приводит пресс-служба ГК «КОРТРОС» слова Филиппа Третьякова.Он также отметил, что девелоперам выгодно развивать «умные» технологии и городскую среду на примере Академического района, который является крупнейшим проектом ГК «КОРТРОС» по комплексному освоению территории.«Мы порядка 10 лет развиваем проект КОТ в Екатеринбурге. В нем уже реализовано очень много из того, о чем говорится в контексте «умного» города. Безопасная среда — то, чем мы можем гордиться. В самом районе порядка 2,5 тыс. камер фиксируют практически каждое движение на территории. Также у нас есть возможность взаимодействовать с властями как по решению различных проблем, в частности, транспортных. То, что мы реализуем — это создание полноценного городского района со своими центрами притяжения», — подчеркнул Филипп Третьяков.