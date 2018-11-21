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В Академическом районе Екатеринбурга создано порядка 4,5 тыс. рабочих мест на обслуживающей инфраструктуре
21 ноябрь 2018 (14:55)
УрБК, Москва, 21.11.2018. В Академическом районе Екатеринбурга создано порядка 4,5 тыс. рабочих мест на обслуживающей инфраструктуре. Об этом сообщил коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Филипп Третьяков на ежегодном международном форуме «Smart City 2018: цифровая трансформация», который прошел в Москве 20 ноября.
«На территории района активно развивается торговая функция, развлекательная, есть свои точки притяжения. Мы создали порядка 4,5 тыс. рабочих мест на обслуживающей инфраструктуре района. Принципы вовлечения жителей в создание комфортной среды на территории проживания мы хотим перенести на наши два крупнейших московских проекта», — приводит пресс-служба ГК «КОРТРОС» слова Филиппа Третьякова.
Он также отметил, что девелоперам выгодно развивать «умные» технологии и городскую среду на примере Академического района, который является крупнейшим проектом ГК «КОРТРОС» по комплексному освоению территории.
«Мы порядка 10 лет развиваем проект КОТ в Екатеринбурге. В нем уже реализовано очень много из того, о чем говорится в контексте «умного» города. Безопасная среда — то, чем мы можем гордиться. В самом районе порядка 2,5 тыс. камер фиксируют практически каждое движение на территории. Также у нас есть возможность взаимодействовать с властями как по решению различных проблем, в частности, транспортных. То, что мы реализуем — это создание полноценного городского района со своими центрами притяжения», — подчеркнул Филипп Третьяков.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«На территории района активно развивается торговая функция, развлекательная, есть свои точки притяжения. Мы создали порядка 4,5 тыс. рабочих мест на обслуживающей инфраструктуре района. Принципы вовлечения жителей в создание комфортной среды на территории проживания мы хотим перенести на наши два крупнейших московских проекта», — приводит пресс-служба ГК «КОРТРОС» слова Филиппа Третьякова.
Он также отметил, что девелоперам выгодно развивать «умные» технологии и городскую среду на примере Академического района, который является крупнейшим проектом ГК «КОРТРОС» по комплексному освоению территории.
«Мы порядка 10 лет развиваем проект КОТ в Екатеринбурге. В нем уже реализовано очень много из того, о чем говорится в контексте «умного» города. Безопасная среда — то, чем мы можем гордиться. В самом районе порядка 2,5 тыс. камер фиксируют практически каждое движение на территории. Также у нас есть возможность взаимодействовать с властями как по решению различных проблем, в частности, транспортных. То, что мы реализуем — это создание полноценного городского района со своими центрами притяжения», — подчеркнул Филипп Третьяков.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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