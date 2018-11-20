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«Россельхозбанк» будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам «УМ-Банка»

20 ноябрь 2018 (18:02)

УрБК, Москва, 20.11.2018. Департамент общественных связей ГК «Агентство по страхованию вкладов» сообщает, что АО «Россельхозбанк» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации «УМ-Банк» ООО (г. Москва).

Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации «УМ-Банк» начнется 26 ноября 2018 года.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 23 ноября 2018 года на сайте АСВ в сети интернет и 26 ноября 2018 года в «Российской газете».

Напомним, что лицензия на осуществление банковских операций у ООО «УМ-Банк» была отозвана 14 ноября 2018 года. Отделения «УМ-Банка» были в Свердловской и Челябинской области. Банк систематически нарушал предписания ЦБ РФ, кроме того, в его деятельности прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства.

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