Кризис

Более 40% всех займов россиян в микрофинансовых организациях являются просроченными

Неработающие долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам III квартала 2018 года составили 35,4 млрд руб. Доля таких займов в портфеле МФО выросла на 3,5 процентного пункта — до 40,3%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».



«Портфель дефолтной задолженности (просрочка свыше 90 дней) в III квартале 2018 года составил 2,9 млн единиц на общую сумму 35,4 млрд руб. Таким образом, доля так называемых неработающих займов (non-performing loans, NPL) составляет рекордные 40,3% от числа займов в кредитном портфеле», — указывают эксперты, добавляя, что с начала 2018 года этот показатель вырос на 3,5 процентного пункта.



При этом доля «плохих» кредитов в рублях также растет. По итогам III квартала 2018 года она составила 31,7%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в начале года. Аналитики отметили, что в просрочку более 90 дней уходят небольшие суммы, в основном займы до зарплаты, указывают аналитики.



По данным «Эквифакса», объем выданных в III квартале 2018 года займов в микрофинансовых компаниях составил 44,9 млрд руб., что является историческим максимумом, а динамика роста этого показателя остается на очень высоком уровне: по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем в денежном выражении вырос в 1,4 раза. В то же время эксперты ожидают, что в IV квартале объем выдачи микрозаймов обновит рекорд и составит 50 млрд руб.



При этом количество выданных займов практически не изменилось по сравнению с данными II квартала и составило 3,2 млн единиц. Число активных займов на одного клиента в III квартале 2018 года остается стабильным: 1 контракт — 39,6%, 2 контракта — 21,9%, 3 контракта — 14,3%, 4 контракта — 9%, 5 и более контрактов — 15,3%. Средняя сумма, которую получали клиенты в МФО в III квартале 2018 года, составила 13,9 тыс. руб. против 12,9 тыс, руб. годом ранее.



Результатом увеличения объема выдач явился существенный рост кредитного портфеля МФО, который в III квартале 2018 года составил 112 млрд руб., что в 1,5 раза больше прошлогоднего результата.

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