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Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 13 коп.

УрБК, Москва, 20.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 ноября 2018 года. Курс долл. США снизился на 42,10 коп. до 65,58 руб., курс евро — на 13,93 коп. до 75,18 руб.

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