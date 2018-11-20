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Официальный курс доллара США снизился на 42 коп., евро — на 13 коп.
20 ноябрь 2018 (14:49)
УрБК, Москва, 20.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 ноября 2018 года. Курс долл. США снизился на 42,10 коп. до 65,58 руб., курс евро — на 13,93 коп. до 75,18 руб.
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