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На Среднем Урале 200 водителей лишились прав за сокрытие госномеров
20 ноябрь 2018 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. В Свердловской области с начала 2018 года более 200 водителей были лишены прав за сознательное сокрытие регистрационных знаков.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД, всего с начала года были выявлены 1 тыс. 229 автомобилистов, у которых регистрационные номера были закрыты специальными приспособлениями. Большинство водителей были оштрафованы на сумму 5 тыс. руб.
В Госавтоинспекции отметили, что с начала 2018 года с мест ДТП, в которых погибли либо пострадали люди, скрылись 206 водителей. Из них 172 человека были найдены по госномерам.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД, всего с начала года были выявлены 1 тыс. 229 автомобилистов, у которых регистрационные номера были закрыты специальными приспособлениями. Большинство водителей были оштрафованы на сумму 5 тыс. руб.
В Госавтоинспекции отметили, что с начала 2018 года с мест ДТП, в которых погибли либо пострадали люди, скрылись 206 водителей. Из них 172 человека были найдены по госномерам.
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