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«Уральские авиалинии» открывают авиасообщение между Волгоградом и Ереваном
20 ноябрь 2018 (12:08)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает 10 декабря 2018 года авиасообщение между Волгоградом и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс У6-2668 Ереван — Волгоград будет выполняться один раз в неделю по понедельникам, рейс У6-2667 Волгоград — Ереван — по вторникам. Минимальная стоимость перелета Волгоград — Ереван — от 5 тыс. 028 руб., Ереван — Волгоград — от 6 тыс. 506 руб. Длительность перелета — 1 час 45 минут.
«Армения чарует своими величественными пейзажами, а также вкусной едой, напитками, и, конечно, радушием. Колоритные пейзажи, монастыри в горах, исторические памятники, и особенно Матенадаран — уникальное хранилище древних рукописей — понравятся ценителям старины. А гурманы с удовольствием вкусят все прелести горской кухни: хаш, шашлык, долма, севанская форель, лаваш, варенье из айвы, белой черешни, белой шелковицы, кизила или инжира и многое другое», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
Рейс У6-2668 Ереван — Волгоград будет выполняться один раз в неделю по понедельникам, рейс У6-2667 Волгоград — Ереван — по вторникам. Минимальная стоимость перелета Волгоград — Ереван — от 5 тыс. 028 руб., Ереван — Волгоград — от 6 тыс. 506 руб. Длительность перелета — 1 час 45 минут.
«Армения чарует своими величественными пейзажами, а также вкусной едой, напитками, и, конечно, радушием. Колоритные пейзажи, монастыри в горах, исторические памятники, и особенно Матенадаран — уникальное хранилище древних рукописей — понравятся ценителям старины. А гурманы с удовольствием вкусят все прелести горской кухни: хаш, шашлык, долма, севанская форель, лаваш, варенье из айвы, белой черешни, белой шелковицы, кизила или инжира и многое другое», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
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