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Официальный курс доллара США вырос на 1,5 коп., евро — на 42 коп.
19 ноябрь 2018 (15:58)
УрБК, Москва, 19.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 1,5 коп. до 66,00 руб., курс евро — на 41,96 коп. до 75,32 руб.
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