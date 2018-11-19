Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 1,5 коп., евро — на 42 коп.

19 ноябрь 2018 (15:58)

УрБК, Москва, 19.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 1,5 коп. до 66,00 руб., курс евро — на 41,96 коп. до 75,32 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: