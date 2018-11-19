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Банк России сможет проводить контрольные закупки по всему финансовому рынку

УрБК, Москва, 19.11.2018. Банк России с 1 января 2019 года получит полномочия проводить контрольные закупки по всему финансовому рынку, сообщил РИА «Новости» руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.



«Те полномочия по контрольным закупкам, которые у нас появляются по закону с 1 января, и нормативный акт, который сейчас выпускается, будут универсальными. Мы этим инструментом будем пользоваться по всему рынку», — ответил он на вопрос, планирует ли регулятор расширить применение инструмента «тайных закупок».



В пресс-службе ЦБ РФ пояснили, что, принимая решение о проведении проверок в конкретных финансовых организациях, регулятор учитывает целый ряд факторов, включая размеры финансовой организации, число жалоб на определенное количество договоров, особенности и риски конкретных финансовых продуктов и даже географический регион, где находится та или иная финансовая организация.



Регулятор уже проводил мониторинг реализации проекта «Е-ОСАГО» (продажа электронных полисов), а также мониторинг продажи полисов инвестиционного страхования жизни банками. Кроме того, осуществлялись визуальные проверки сайтов финансовых организаций — МФО, брокеров и доверительных управляющих — на предмет полного и добросовестного информирования потребителей об особенностях и рисках предоставляемых услуг, а также об источнике предоставляемых финансовых услуг.



«По итогам проверок регулятор выявил ряд недобросовестных практик, в частности, неинформирование или неполное информирование потребителя об особенностях и рисках отдельных финансовых продуктов. По результатам выявленных нарушений ведется работа с финансовыми организациями в целях изменения существующих бизнес-процессов», — рассказали в пресс-службе Банка России.



По мнению ЦБ РФ, «контрольные закупки» затронут все сегменты финансового рынка, поскольку подобные проверки позволяют не только предотвратить нарушение прав потребителей, но и дают возможность финансовым организациям стать более клиентоориентированными. Результаты проверок будут учитываться при риск-профилировании и формировании досье финансовых организаций с вынесением соответствующих решений и принятием мер при необходимости, заключили в ЦБ РФ.

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