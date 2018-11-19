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Глава Южного Урала попросил в 2019 году выделить 1 млрд рублей на строительство Долгобродского тракта

УрБК, Челябинск, 19.11.2018. Под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского состоялось совещание с южноуральскими промышленниками. Главной темой обсуждения стала реализация национального проекта «Экология», разработанного по итогам нового «майского указа» президента России, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Б. Дубровский рассказал, что Челябинская область в числе первых включилась в работу по нацпроекту «Экология», который реализуется по 11 направлениям — охрана атмосферного воздуха, водных ресурсов, обращение с отходами, внедрение новых технологий и другие. На Южном Урале реализуется 7 природоохранных проектов, относящихся к национальной стратегии.



Активный диалог региональное правительство ведет с ключевыми промышленными предприятиями области — ММК, ЧТПЗ, предприятиями группы «Мечел» и группы «Энергопром», компанией «Фортум». Все они в результате должны присоединиться к выполнению комплексных планов по улучшению экологической ситуации в двух основных промышленных центрах — Челябинске и Магнитогорске.



За последние годы в Челябинской области разработали и приняли несколько механизмов стимулирования добросовестных промышленных предприятий, а также рядовых граждан.



«Мы ввели льготы по налогу на движимое имущество компаний и готовы снизить на 50% транспортный налог для автовладельцев, использующих газомоторное топливо. Контроль за предоставлением этих льгот предельно жесткий. Но мы уверены, что экономические стимулы просто необходимы, в том числе на федеральном уровне, если мы хотим вовлечь предприятия в модернизацию и внедрение наилучших доступных технологий», — сказал Б. Дубровский.



В рамках выполнения поручений президента России по итогам Госсовета в Челябинской области создали сводные тома предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и разработали федеральный законопроект. Еще один ключевой проект для региона — ликвидация рисков для источника питьевой воды Челябинской городской агломерации, системы водохранилищ «Аргази-Шершни». На средства областного бюджета на реке Сак-Элга возводятся очистные сооружения, которые исключают ежегодный смыв 20 тыс. тонн соединений тяжелых металлов в воду. При поддержке из федерального бюджета возводится обводной Долгобродский тракт резервной водоподачи из Кыштымского водохранилища.



«Для завершения работ к проведению саммитов ШОС и БРИКС прошу вас, Дмитрий Николаевич, рассмотреть возможность перераспределения федерального финансирования в размере 1 млрд руб. с 2020 года на 2019 год», — обратился к министру Б. Дубровский.



Губернатор поблагодарил Д. Кобылкина за поддержку в вопросе рекультивации челябинского полигона ТБО, эта задача — одна из важнейших с учетом предстоящих саммитов ШОС и БРИКС. Вместе с федеральным министерством область подготовила обращение в адрес президента России с просьбой определить единственного исполнителя работ по проектированию и рекультивации свалки.

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