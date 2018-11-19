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Квота на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в РФ будет снижена на 8%
19 ноябрь 2018 (12:04)
УрБК, Москва, 19.11.2018. Квота на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России в 2019 году будет снижена на 8%. Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабинета министров.
«На 2019 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 83 тыс. 480 разрешений на временное проживание в России — на 6 тыс. 880 разрешений меньше, чем в 2018 году», — говорится в распоряжении.
Размер квоты был установлен на основании полученных от региональных властей предложений, подготовленных с учетом миграционной и экономической ситуаций в каждом регионе.
Как пояснили в правительстве, квота была уменьшена в связи с реализующейся госпрограммой по содействию переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом: участникам этой программы получать квоту не требуется. Принятое решение направлено, в частности, на «повышение эффективности регулирования миграционных процессов», уточняется в распоряжении.
«На 2019 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 83 тыс. 480 разрешений на временное проживание в России — на 6 тыс. 880 разрешений меньше, чем в 2018 году», — говорится в распоряжении.
Размер квоты был установлен на основании полученных от региональных властей предложений, подготовленных с учетом миграционной и экономической ситуаций в каждом регионе.
Как пояснили в правительстве, квота была уменьшена в связи с реализующейся госпрограммой по содействию переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом: участникам этой программы получать квоту не требуется. Принятое решение направлено, в частности, на «повышение эффективности регулирования миграционных процессов», уточняется в распоряжении.
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