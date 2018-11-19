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В Екатеринбурге с 19 ноября закроют парковку на Площади 1905 года
19 ноябрь 2018 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. В Екатеринбурге с 19 ноября 2018 года будет закрыта парковка на Площади 1905 года, следует из информации на официальном портале города.
В ближайший месяц на площади будет вестись строительство ледового городка, открытие которого запланировано на 28 декабря 2018 года.
Глава города Александр Высокинский не исключил, что время работы городка может быть продлено до марта 2019 года. Соответственно, до этого периода будет закрыта парковка на площади.
В ближайший месяц на площади будет вестись строительство ледового городка, открытие которого запланировано на 28 декабря 2018 года.
Глава города Александр Высокинский не исключил, что время работы городка может быть продлено до марта 2019 года. Соответственно, до этого периода будет закрыта парковка на площади.
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