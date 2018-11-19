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Общественники Перворуальска выработали рекомендации по совершенствованию контроля над органами власти

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018.Общественники Перворуальска выработали рекомендации по совершенствованию методов общественного контроля над органами власти. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Проблему обсудили в рамках круглого стола «Эффективность инструментов общественного контроля деятельности органов местного самоуправления», который состоялся 13 ноября в администрации Первоуральска.



В круглом столе участвовали члены Общественной палаты города, депутаты Первоуральской городской думы и Молодежного парламента Свердловской области, представители общественных организаций, а также правозащитники и общественные деятели Первоуральска. Модератором дискуссии выступил руководитель рабочей группы по развитию местного самоуправления и местных институтов гражданского общества в муниципальных образованиях Общественной палаты Свердловской области Александр Ханин.



«Местная власть должна реагировать на замечания и инициативы общественников, поскольку именно неравнодушные граждане формируют здоровые гражданское общество и городскую среду. Законодательство в этой сфере относительно молодо: Федеральный закон принят в 2014 году, областной — в 2016 году. И наша задача, опираясь на реальный опыт Первоуральска, улучшать систему общественного контроля, делать ее более действенной, давать в руки общества новые рычаги влияния на власть», — отметил А. Ханин.



Участники круглого стола отметили, что в целом в Первоуральске уже выстроена система общественного контроля. Работает городская Общественная палата, общественные советы и приемные. Глава города и депутаты Первоуральской городской думы ведут регулярный прием граждан. В городе действуют несколько десятков общественных организаций. Органы власти идут на контакт с общественниками, вступают с ними в диалог. В то же время есть и проблемы.



В первую очередь это сложности с коммуникацией с органами власти: чиновники задерживают ответы или предоставляют вместо них отписки, подходят к своим обязанностям формально. Одна из главных причин этого — отсутствие у них реальной ответственности. Для решения данной проблемы участники круглого стола предложили предусмотреть такую ответственность на законодательном уровне, привлекать к работе правоохранительные органы и средства массовой информации.



Также гражданам и представителям общественных организаций часто не хватает специальных знаний для общения с представителями власти. В результате чиновники не воспринимают запросы граждан серьезно, отмахиваются от них. Решением может стать привлечение экспертов, в том числе через институт Общественных палат, а также обучение общественников. В ходе мероприятия было предложено создать специализированный сайт для размещения информации в помощь общественникам.



Кроме того, представители общественных организаций настаивают на повышении прозрачности местной власти, упрощении доступа общественников к чиновникам, в том числе к главе города и его заместителям. Другое требование общественников — повысить контрольные полномочия общественных организаций, прежде всего — Общественной палаты.



Все предложения участников круглого стола были обобщены Александром Ханиным.



«Сегодняшняя встреча была очень плодотворной. В совместной работе нам удалось выработать предложения, которые будут обсуждены на Общественной палате Свердловской области и положены в основу совершенствования системы общественного контроля на областном и федеральном уровнях», — отметил А. Ханин.

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