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Росатом представил в Екатеринбурге свою платформу для «умных городов»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. В Екатеринбурге в ходе III общероссийского форума «Города России 2030: цифровое будущее» компания «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «ОТЭК», дивизион ГК «Росатом») представила свои наработки по цифровизации малых и средних городов.



«Росатом создал специальную компанию, «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР), которая занимается развитием и внедрением технологий «умных городов» на территориях присутствия госкорпорации. Для Росатома это не просто бизнес, а стратегия сохранения устойчивости отрасли. От того, насколько комфортно будут жить люди в наших городах, зависит кадровый потенциал атомных предприятий. Мы учитываем стратегию развития каждого города, его индивидуальные особенности — это наша сильная сторона», — рассказал заместитель генерального директора по развитию и инфраструктурным проекта АО «ОТЭК» Максим Чаховский.



По его словам, РИР уже создано техническое решение, которое внедряется на площадках «атомградов». Это базовая интеграционная платформа «Умный город Росатома»: она позволяет собирать информацию со всех источников данных, которые есть в городе, а также обрабатывать поток этих данных с помощью современных алгоритмов. Ее можно индивидуально настроить на преодоление актуальных для конкретного муниципалитета проблем. Платформа уже реализована в Сарове (Нижегородская область), который в октябре вошел в «Международный клуб умных устойчивых городов». Продукт все время обновляется и дорабатывается, решение готово к внедрению не только в городах присутствия Росатома, но и в любом городе РФ.



«Сбор информации с уже существующих систем позволяет, немного модифицировав и синхронизировав их потоки, получать значимый экономический, а также социальный эффекты. В частности, при консолидации цифровой информации о ресурсообеспечении нам удается снизить на 30% затраты на производство электроэнергии, на 20% — на воду и тепловую энергию. Также есть эффект в области ремонтов и эксплуатации оборудования», — пояснил М. Чаховский.



Эксперт отметил, что платформа «Умный город Росатома» — это интеллектуальный помощник горожанина, мэра, чиновника и бизнесменов города. Выгоду от его использования получают и бизнес, и власти, и граждане.



По словам представителей власти Свердловской области, внедрение «умных» технологий Росатома имеет большое значение для развития не только городов присутствия предприятий госкорпорации в регионе. Тот опыт может быть транслирован и на другие муниципалитеты.



«Росатом интересен для нас тем, что он обладает уникальными высокими технологиями, поэтому мы очень рады сегодня, что такой крупный инвестор со столь мощными наработками заходит в города Свердловской области. Мы понимаем, что нужно развивать не только крупные города — Екатеринбург, Нижний Тагил, но также малые и средние. Когда Росатом внедрит свою технологию в атомградах, мы, увидев, какой она сегодня дает эффект, сможем перенести ее и на другие муниципалитеты», — рассказал УрБК заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Андрей Корюков.

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