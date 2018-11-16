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Жительница Тавды взыскала с врачей 242 тыс. рублей за травму во время операции
16 ноябрь 2018 (16:06)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Жительница Тавды взыскала с врачей 242 тыс. руб. за травму во время операции на колене, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
«В 2011 году женщина после травмы колена обратилась в Тавдинскую ЦРБ, получила лечение и была выписана. Однако через два месяца из-за сильных болей она была вынуждена вновь обратиться за медицинской помощью к хирургу поликлиники. Последний направил женщину в ОКБ № 1 Екатеринбурга, где по результатам МРТ ей было рекомендовано оперативное лечение», — говорится в сообщении.
Женщину направили в МАУ «Городская больница № 36 «Травматологическая» Екатеринбурга на операцию, где ей предложили за свой счет приобрести биорассасывающиеся интерферентные винты, стоимость которых составила 42 тыс. руб.
В ходе операции пациентка получила перелом надколенника. После возвращения из стационара домой женщина вновь обратилась в Тавдинскую ЦРБ к хирургу для дальнейшего лечения и реабилитации. Однако назначений, рекомендованных при выписке из стационара, таких как массаж, лечебная гимнастика, электростимуляции 4-главой мышцы, ей сделано не было.
Женщина сочла, что некачественная медицинская помощь привела к осложнениям травмы и длительному лечению. Она подала иск в Тавдинский районный суд к ГБУЗ «Тавдинская центральная районная больница», МАУ «Городская больница № 36 «Травматологическая» г. Екатеринбурга о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. Также истица просила взыскать с ГБ № 36 больницы 42 тыс. руб. в счет возмещения стоимости биорассасывающихся интерферентных винтов, поскольку такое лечение ей было показано бесплатно.
Судом первой инстанции установлено, что перелом надколенника истца произошел в ходе операции в городской больнице № 36. В связи с некачественно оказанной медицинской помощью суд удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда к данному ответчику.
Также суд удовлетворил требования о возмещении ущерба в виде стоимости купленных ею винтов. Согласно Территориальной программе ОМС на территории Свердловской области на 2011 год, расходные материалы для накостного и внутрикостного остеосинтеза должны предоставляться бесплатно.
Решением Твдинского районного суда иск был удовлетворен частично. С МАУ «Городская больница № 36 «Травматологическая» Екатеринбурга в пользу истца взыскана компенсация морального вреда 200 тыс. руб. и материальный ущерб в сумме 42 тыс. руб. В остальной части иска, в том числе к ГБУ СО «Тавдинская центральная районная больница», отказано.
Истец не согласилась с решением суда первой инстанции и оспорила его в Свердловском областном суде. Женщину не устроило решение в части отказа в иске к ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ». Она считает, что при правильной и своевременной диагностике травмы, качественном лечении и адекватной реабилитации в послеоперационный период негативных последствий травмы можно было бы избежать.
Однако согласно заключению экспертизы, проведенной ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», объем, своевременность и качество диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, проведенных ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» на первоначальном и послеоперационном этапах лечения, соответствуют общепринятой методике, клиническим рекомендациям и сложившейся клинической ситуации. При этом доказательств того, что истец обращалась за получением рекомендованных ей мероприятий, а ответчик ей в этом отказал, не имеется. Сама истец пояснила, что не просила назначать ей массаж и ЛФК.
Таким образом, изучив материалы дела, судебная коллегия полностью согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение Тавдинского районного суда без изменения.
«В 2011 году женщина после травмы колена обратилась в Тавдинскую ЦРБ, получила лечение и была выписана. Однако через два месяца из-за сильных болей она была вынуждена вновь обратиться за медицинской помощью к хирургу поликлиники. Последний направил женщину в ОКБ № 1 Екатеринбурга, где по результатам МРТ ей было рекомендовано оперативное лечение», — говорится в сообщении.
Женщину направили в МАУ «Городская больница № 36 «Травматологическая» Екатеринбурга на операцию, где ей предложили за свой счет приобрести биорассасывающиеся интерферентные винты, стоимость которых составила 42 тыс. руб.
В ходе операции пациентка получила перелом надколенника. После возвращения из стационара домой женщина вновь обратилась в Тавдинскую ЦРБ к хирургу для дальнейшего лечения и реабилитации. Однако назначений, рекомендованных при выписке из стационара, таких как массаж, лечебная гимнастика, электростимуляции 4-главой мышцы, ей сделано не было.
Женщина сочла, что некачественная медицинская помощь привела к осложнениям травмы и длительному лечению. Она подала иск в Тавдинский районный суд к ГБУЗ «Тавдинская центральная районная больница», МАУ «Городская больница № 36 «Травматологическая» г. Екатеринбурга о возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда. Также истица просила взыскать с ГБ № 36 больницы 42 тыс. руб. в счет возмещения стоимости биорассасывающихся интерферентных винтов, поскольку такое лечение ей было показано бесплатно.
Судом первой инстанции установлено, что перелом надколенника истца произошел в ходе операции в городской больнице № 36. В связи с некачественно оказанной медицинской помощью суд удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда к данному ответчику.
Также суд удовлетворил требования о возмещении ущерба в виде стоимости купленных ею винтов. Согласно Территориальной программе ОМС на территории Свердловской области на 2011 год, расходные материалы для накостного и внутрикостного остеосинтеза должны предоставляться бесплатно.
Решением Твдинского районного суда иск был удовлетворен частично. С МАУ «Городская больница № 36 «Травматологическая» Екатеринбурга в пользу истца взыскана компенсация морального вреда 200 тыс. руб. и материальный ущерб в сумме 42 тыс. руб. В остальной части иска, в том числе к ГБУ СО «Тавдинская центральная районная больница», отказано.
Истец не согласилась с решением суда первой инстанции и оспорила его в Свердловском областном суде. Женщину не устроило решение в части отказа в иске к ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ». Она считает, что при правильной и своевременной диагностике травмы, качественном лечении и адекватной реабилитации в послеоперационный период негативных последствий травмы можно было бы избежать.
Однако согласно заключению экспертизы, проведенной ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы», объем, своевременность и качество диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, проведенных ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» на первоначальном и послеоперационном этапах лечения, соответствуют общепринятой методике, клиническим рекомендациям и сложившейся клинической ситуации. При этом доказательств того, что истец обращалась за получением рекомендованных ей мероприятий, а ответчик ей в этом отказал, не имеется. Сама истец пояснила, что не просила назначать ей массаж и ЛФК.
Таким образом, изучив материалы дела, судебная коллегия полностью согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила решение Тавдинского районного суда без изменения.
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