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За январь-сентябрь 2018 года чистая прибыль ТМК по МСФО упала в 2,3 раза

УрБК, Москва, 16.11.2018. Чистая прибыль Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО за январь-сентябрь 2018 года упала в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет компании, она составила 19,747 млн долл. США.



В третьем квартале ТМК получила чистый убыток в размере 7,905 млн долл. США против прибыли за аналогичный период прошлого года на сумму 22,304 млн долл. США.



В пятницу компания сообщила, что по итогам того же периода показатель ее EBITDA вырос на 17%, до 522 млн долл. США, выручка — на 20%, до 3,835 млрд долл. США. В третьем квартале показатель EBITDA снизился относительно предыдущего квартала на 17%, до 164 млн долл. США, выручка — на 11%, до 1,207 млрд долл. США.

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