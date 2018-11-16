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ФАС зафиксировала снижение цен на бензин в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Цены на моторное топливо в Свердловской области с 5 по 11 ноября 2018 года снизились по сравнению с уровнем показателей, зафиксированных в начале ноября.



По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина снизилась: литр АИ-92 — на 0,19 коп. с 41,42 до 41,23 руб., АИ-95 — на 0,94 коп. с 44,20 до 43,26 руб., дизельное топливо — на 1,81 руб. с 45,87 руб. до 44,06 руб.



Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,49 руб., снизившись на 0,24 коп. по сравнению с началом ноября.

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