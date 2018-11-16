Владимир Балтин: Мы делаем все, чтобы бизнес мог динамично развиваться

Фотография предоставлена пресс-службой Свердловского филиала Россельхозбанка

— Мы не наблюдаем сейчас предпринимательского ажиотажа, нет очередей за кредитованием и к тому же существует огромная конкуренция среди финансовых учреждений. Неопределенность в экономике и в политике не вызывает у предпринимателей большого аппетита к инвестициям. В любом случае, как говорят, чем сложнее задача, тем она интереснее. Как вместе с клиентом найти пути расширения его бизнеса, чем ему помочь и что предложить — мы постоянно работаем над тем, чтобы предложить предпринимателям те услуги, которые им помогут быть лучше и успешнее.Отношение к кредитованию малого бизнеса у всех банков разное. Могу сказать только, что малый бизнес — это рискованный сектор экономики, именно поэтому к каждой заявке на финансовую поддержку, к каждому предпринимателю мы подходим индивидуально. В каждом конкретном случае мы рассматриваем всё: предоставленный пакет документов, отчетность, сам бизнес. Мы используем в работе так называемую риск-модель. Потенциальные заемщики на стадии финансового анализа делятся на группы с высоким, средним или низким уровнем риска. В соответствии с этим, клиенту предлагаются соответствующие его уровню процентные ставки, ведь это понятно, что в ставку любой банк закладывает плату, за риск в том числе. Иногда клиенты уходят из банка с негативом, когда мы вынуждены отказать в кредитовании, такое тоже встречается в практике. Это те случаи, когда либо клиент не смог предоставить необходимые документы, либо когда мы понимаем, что новый кредит для предпринимателя будет тяжелым и не только не поспособствует развитию предприятия, но может и «убить» его. В таком случае мы рекомендуем выждать время, немного встать на ноги или снизить долговые обязательства.— Все опять-таки индивидуально. Если совсем примитивно попытаться объяснить, то объем оборотного кредита не должен превышать квартальную выручку. Если же речь идет об инвестиционном кредитовании, то решающую роль играет объем прибыли, которую генерирует проект.— На первом месте, конечно, расчётный счёт, без него сегодня бизнес работать практически не может: более 90% операций проводится в безналичном виде. Современный расчётный счёт — это экономичные тарифные планы на выбор и множество дополнительных опций: зарплатные проекты, карты для снятия и внесения наличных и так далее. Сегодня для предпринимателя интернет-банк — это основной рабочий инструмент, там вся жизнь его бизнеса. Поэтому мы делаем особый упор на развитие дистанционных технологий. Наша помощь малому бизнесу также выражается и в денежном эквиваленте. Сейчас, например, открыть расчетный счет у нас можно бесплатно и обслуживаться в течение трех месяцев также бесплатно. Это специальная акция, которая как раз позволяет бизнесу взять так называемые каникулы от трат по открытию и обслуживанию РКО. Кстати, акция пользуется большим спросом. Только за последний месяц в офисы Свердловского филиала РСХБ за открытием счета обратилось свыше 300 предприятий малого и среднего бизнеса.На втором месте можно отметить востребованность депозитов, торговый эквайринг, зарплатные проекты — все, что позволяет предпринимателю сохранить и преумножить финансы компании.Кроме того, отмечу, РСХБ может быть тем самым проводником для малого бизнеса в мир инвестиций, поддержки и льготного кредитования. Если продолжить тему специальных программ, разработанных как для АПК, так и для представителей других сфер, то РСХБ участвует в кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства по программе Министерства экономического развития РФ. Программа льготного кредитования утверждена постановлением правительства РФ № 1706 по ставке 6,5% и направлена на реализацию инвестиционных проектов в таких отраслях, как АПК, обрабатывающая промышленность, строительство, внутренний туризм, транспорт и связь, здравоохранение и другие. Также наш банк выступает партнером по реализации программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), реализуемой АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) совместно с Банком России. Согласно условиям программы, филиал банка предлагает льготное финансирование по фиксированной процентной ставке по кредитам в сумме от 10 млн до 1 млрд руб.Сейчас радует то, что малый и средний бизнес не зациклен только на перепродаже, а уходит в сферу производства. И мы заинтересованы в сотрудничестве с такими предприятиями.К слову, зачастую у предпринимателей есть такой стереотип, что мы «заточены» только на поддержку аграриев. Это не так. Мы являемся универсальным финансовым учреждением, и нашими клиентами являются предприятия в различных производственных сферах: пищевая и перерабатывающая промышленность, строительство, сфера услуг, торговля.Мы работаем и с микропредприятиями, которые представлены практически во всех сферах экономики и являются некой опорой для малого бизнеса. И готовы предложить им комфортные условия по расчетно-кассовому обслуживанию, микроовердрафт, кредиты на текущие цели и коммерческое ипотечное кредитование.— Мы очень заинтересованы в том, чтобы у нас был приток новых клиентов. Поэтому и решения, повторюсь, принимаются индивидуально. Конечно, они основываются в первую очередь на финансовом анализе данного бизнеса. Важную роль играет, в том числе, и залоговое обеспечение. А также и долговая нагрузка, вы правы, это весомый фактор. Заемщик может быть для нас уже текущим клиентом, а может быть и новым. И совсем необязательно, чтобы он имел расчетное обслуживание именно у нас. Уже в процессе диалога мы зачастую договариваемся о том, чтобы клиент перевел обороты именно в наш банк — в первую очередь именно для его удобства. Предприниматели за несколько последних лет прошли огонь, воду и медные трубы. Можно сказать, что порядка 40-50% компаний малого бизнеса были бы не прочь получить финансовую поддержку, но получают ее далеко не все. Во многом из-за того, что у многих нет достаточно стабильного финансового положения. С другой стороны, малому бизнесу часто не хватает залогового обеспечения для получения кредита нужного объема. В этом случае хорошо работает схема сотрудничества банков с фонда поддержки малого предпринимательства.— Я бы сказал так, что по итогам прошедших двух лет мы все же видим ряд позитивных изменений в части роста выручки. Есть динамика возвращения малого бизнеса к прежним объемам, она пока очень медленная, но она наблюдается. Особенно это заметно в отраслях, которые связаны с импортозамещением и могут ориентироваться на устойчивый спрос на внутреннем рынке. С 2014 года многие предприятия потеряли и в объемах прибыли, и в размерах своей клиентской базы. Но многие очень успешно смогли адаптироваться к текущим условиям и даже извлечь из этого выгоду. Грамотный руководитель сейчас старается не разбрасывать средства, более тщательно планирует расходы, старается запланировать на несколько шагов вперед, по возможности. Да, в чем-то мы видим, что предприятия ужимаются. Но это нормально. Зато снижение ставок делает заемные средства более доступными для бизнеса и, как следствие, положительно влияет на экономику клиента. Так, за первое полугодие 2018 года мы выдали свыше 651 млн заемных средств предприятиям МСБ.— Мы готовы кредитовать предприятие из любой сферы деятельности, поскольку являемся универсальным банком. Но поддержка сельского хозяйства — это приоритетное направление. У нас особое отношение к предприятиям АПК — в РСХБ разработана программа предоставления льготных кредитов для предприятий агропромышленной отрасли, которая реализуется совместно с министерством сельского хозяйства РФ. А агробизнес — высокорисковый, как я уже говорил ранее. Но зато это самый отзывчивый бизнес. От того, как вовремя и насколько качественно она будет выполнена, зависит наша с вами жизнь. Какое молоко, хлеб, овощи будут на нашем столе, чем будут питаться наши дети. За те более чем 10 лет, что мы работаем в Свердловской области, у нас выработался список постоянных клиентов. Мы знакомы с их предприятиями, знаем про их трудности и успехи. Мы знаем хорошо районы в Свердловской области, где предприятия наиболее активно используют заемные средства — это Красноуфимский, Камышловский, Каменский районы, Ирбитский, Алапаевский. В нашей стране аграрный сектор имеет большой потенциал импортозамещения, особенно в части мясной и молочной продукции, овощей и фруктов. Сегодня существует реальная возможность нарастить объемы бизнеса, причем в первую очередь за счет использования существующих площадок и мощностей, которые нужно загрузить на 100%.