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В Челябинской области пресекли ввоз из Казахстана 14,5 тонн масла и спреда, которые растаяли по дороге

УрБК, Челябинск, 16.11.2018. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области на российско-казахстанском участке границы в пункте предварительного уведомления «Бугристое» пресекли ввоз почти 17 т молочной продукции из Костаная Республики Казахстан в Москву.



Как сообщает пресс-служба ведомства, при досмотре выяснилось, что в машине перевозилось 14,5 т масла сливочного и спреда, почти 1 т молока и 1,3 т сыра.



«Чтобы сыр и молоко не перемерзли, водителю начальство приказало выставить в рефрижераторе «щадящую» температуру — всего + 2 градуса Цельсия. Но перевозка масла сливочного и спреда при температуре, намного превышающей заявленную в удостоверении качества (положено минус 16 градусов Цельсия), является серьезным нарушением ветеринарно-санитарных правил перевозки продуктов животноводства», — говорится в сообщении.



В связи с этим принято решение о возврате машины в место отправления. Водитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

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