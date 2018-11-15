Новости дня
В Челябинской области иностранцу грозит штраф за невывоз автомобиля Mercedes-Benz из региона
15 ноябрь 2018 (17:38)
УрБК, Челябинск, 16.11.2018. В отношении гражданина Таджикистана возбуждено административное дело за невывоз автомобиля Mercedes-Benz с территории Челябинской области.
Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, автомобиль Mercedes-Benz был временно ввезен в регион. Срок пребывания автомобиля истекал в 2017 году. Впоследствии таможенники обнаружили эту машину среди транспортных средств, которые были погружены на «КамАЗ». Грузовой автомобиль ехал из России в Казахстан и был задержан для досмотра на КПП «Бугристое».
«В соответствии с законодательством, такой автомобиль не может находиться на территории ЕАЭС без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. По оценке экспертов, размер таможенных платежей составляет около 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Административное дело возбуждено по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ.
Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, автомобиль Mercedes-Benz был временно ввезен в регион. Срок пребывания автомобиля истекал в 2017 году. Впоследствии таможенники обнаружили эту машину среди транспортных средств, которые были погружены на «КамАЗ». Грузовой автомобиль ехал из России в Казахстан и был задержан для досмотра на КПП «Бугристое».
«В соответствии с законодательством, такой автомобиль не может находиться на территории ЕАЭС без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. По оценке экспертов, размер таможенных платежей составляет около 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Административное дело возбуждено по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Судебные приставы за долги арестовали у жителя Первоуральска автомобиль Mercedes-Benz
- В Екатеринбурге судебные приставы изъяли у должника забытый в сервисе Mercedes-Benz
- Екатеринбургская таможня добилась конфискации нерастаможенного автомобиля ВМW
- Свердловских чиновников обслуживают почти 300 автомобилей
- Число машин в автохозяйстве правительства Свердловской области приближается к 300