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В Челябинской области иностранцу грозит штраф за невывоз автомобиля Mercedes-Benz из региона

15 ноябрь 2018 (17:38)

УрБК, Челябинск, 16.11.2018. В отношении гражданина Таджикистана возбуждено административное дело за невывоз автомобиля Mercedes-Benz с территории Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, автомобиль Mercedes-Benz был временно ввезен в регион. Срок пребывания автомобиля истекал в 2017 году. Впоследствии таможенники обнаружили эту машину среди транспортных средств, которые были погружены на «КамАЗ». Грузовой автомобиль ехал из России в Казахстан и был задержан для досмотра на КПП «Бугристое».

«В соответствии с законодательством, такой автомобиль не может находиться на территории ЕАЭС без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. По оценке экспертов, размер таможенных платежей составляет около 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Административное дело возбуждено по части 1 статьи 16.18 КоАП РФ.

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