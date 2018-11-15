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В Свердловской области с января по октябрь из оборота изъяли более 30 тонн плодоовощной продукции
15 ноябрь 2018 (16:14)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. В Свердловской области с января по октябрь 2018 года из оборота изъято 30,4 т плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Всего за указанный период было проверено 130 т. Изъятая продукция, как показала проверка, не соответствовала по ряду показателей качества.
По результатам проверок было составлено 169 протоколов об административной ответственности. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 5 млн руб.
Всего за указанный период было проверено 130 т. Изъятая продукция, как показала проверка, не соответствовала по ряду показателей качества.
По результатам проверок было составлено 169 протоколов об административной ответственности. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 5 млн руб.
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