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Банк России отметил переток заемщиков из банков в микрофинансовые организации

УрБК, Москва, 15.11.2018. ЦБ РФ отметил переток заемщиков из банков в микрофинансовые организации (МФО), рассказала зампред Банка России Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией российских банков. Об этом пишет «Финам».



«С 1 сентября были повышены коэффициенты риска по тем активам розничным, процентные ставки по которым свыше 15%. Это является определенным шагом по сдерживанию роста кредита по высоким ставкам. Мы видим переток заемщиков в микрофинансовые организации. В Госдуме сейчас рассматривается законопроект по ограничению максимальной ставки кредитования МФО заёмщиков», — сказала Ольга Полякова.

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