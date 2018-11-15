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Прокуратура начала проверку из-за участившихся аварий на коммунальных сетях в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2018. Прокуратура начала проверку из-за участившихся аварий на коммунальных сетях в Екатеринбурге.



«Так, с начала отопительного периода 2018-2019 года на теплосетях Свердловской области зарегистрировано 25 аварий, из них 15 — на территории муниципального образования «город Екатеринбург», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В надзорном ведомстве отмечают, что большинство аварийных ситуаций сопровождается снижением давления в сетях и, как следствие, приводит к нарушению нормативов обеспечения населения коммунальными услугами и свидетельствует о нарушении правил эксплуатации тепловых сетей, объектов содержания, реализации и транспортировки энергоносителей.



«Анализ аналитической информации уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области, а также публикаций средств массовой информации свидетельствует о неудовлетворительной ситуации в указанной сфере», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.



Надзорное ведомство обещает, что в каждом конкретном случае будет решен вопрос о наличии в действиях виновных лиц признаков составов административных правонарушений.

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