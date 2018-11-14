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Официальный курс доллара США вырос на 32 коп., евро — на 68 коп.

УрБК, Москва, 14.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 31,63 коп. до 67,99 руб., курс евро — на 68,19 коп. до 76,75 руб.

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