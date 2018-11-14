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В Екатеринбурге суд взыскал с компании «Шведские обои» 141 тыс. рублей долга по зарплате незаконно уволенного дизайнера

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. В Екатеринбурге суд взыскал с ООО «Шведские обои» 141 тыс. рублей долга по зарплате незаконно уволенного дизайнера.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщина была уволена по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ «Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».



В судебном заседании прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга дал заключение о незаконности увольнения. Выяснилось, что работодатель нарушил требования статьи 193 ТК РФ о порядке привлечения истца к дисциплинарной ответственности.



От работника не истребованы объяснения для выяснения обстоятельств проступка, а также работнику под роспись не вручили в течение трех рабочих дней приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности. В приказе об увольнении не содержатся ссылки на ранее примененные дисциплинарные взыскания. Приказ об увольнении является незаконным и необоснованным.



Также работодатель не привел ссылок на ненадлежащее отношение истца к исполнению трудовых обязанностей или низкое качество ее работы, не представил доказательств, что допущенные нарушения характеризуют ее отношение к работе в целом. Работодатель не дал объективную оценку соразмерности меры дисциплинарной ответственности тяжести совершенного проступка и не оценил предшествующие увольнению поведение работника и ее отношение к труду.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования истца о признании увольнения незаконным, об отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении. Суд взыскал задолженность по заработной плате, оплате за время вынужденного прогула в размере 141 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. руб. в пользу работника. Судебный акт вступил в законную силу.

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