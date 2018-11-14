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«Уральские авиалинии» снижают цены на рейсы из Екатеринбурга в Сочи, Краснодар и Минеральные Воды
14 ноябрь 2018 (11:45)
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на рейсы из Екатеринбурга. Предложение действует на направлениях: Екатеринбург — Сочи — Екатеринбург, Екатеринбург — Минеральные Воды — Екатеринбург и Екатеринбург — Краснодар — Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика.
«В ноябре открывается горнолыжный сезон, и курорты Краснодарского края уже готовы принимать первых гостей. Вблизи Сочи располагаются курорты разного уровня: «Роза-хутор», «Горки город», ГТЦ «Газпром», «Альпика Сервис» и «Лаго-наки». Они имеют профессиональные и любительстве трассы для всех видов зимнего спорта, развитую инфраструктуру для отдыха всей семьей. Екатеринбуржцы, желающие не только отдохнуть, но и подлечиться минеральными водами, могут отправиться в оздоровительные санатории Кавказских гор. Целебные воды, удивительная красота гор и долин, мягкий климат, большое число исторических достопримечательностей обеспечат расслабляющий и целебный отдых», — говорится в сообщении.
Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines и в любой авиакассе города. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
«В ноябре открывается горнолыжный сезон, и курорты Краснодарского края уже готовы принимать первых гостей. Вблизи Сочи располагаются курорты разного уровня: «Роза-хутор», «Горки город», ГТЦ «Газпром», «Альпика Сервис» и «Лаго-наки». Они имеют профессиональные и любительстве трассы для всех видов зимнего спорта, развитую инфраструктуру для отдыха всей семьей. Екатеринбуржцы, желающие не только отдохнуть, но и подлечиться минеральными водами, могут отправиться в оздоровительные санатории Кавказских гор. Целебные воды, удивительная красота гор и долин, мягкий климат, большое число исторических достопримечательностей обеспечат расслабляющий и целебный отдых», — говорится в сообщении.
Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines и в любой авиакассе города. К оплате доступны бонусы программы «Крылья».
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