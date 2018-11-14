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В Екатеринбурге на улице Крылова устранили повреждение трубопровода горячего водоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2018. Ремонтные бригады устранили повреждение трубопровода на ул. Крылова в Екатеринбурге. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено, сообщает пресс-служба АО «ЕТК».



Работы велись без отключения. У жителей близлежащих 26-ти домов были снижены параметры тепла и ГВС. Температура подаваемой воды составляла около +50 градусов.



«Работники заменили 12 метров трубопровода диаметром 500 мм. На месте работали 23 специалиста с применением восьми единиц специализированной техники. Ночью ремонт закончился», — говорится в сообщении.



Напомним, выход воды на поверхность был зафиксирован вчера в 11.30.

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