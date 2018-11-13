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Группа ЧТПЗ презентует интернет-магазин трубной продукции на выставке «Металл-Экспо 2018»

УрБК, Челябинск, 13.11.2018. Группа ЧТПЗ принимает участие в 24-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2018», которая проходит с 13 по 16 ноября в Москве в павильоне № 75 на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба компании.



На выставке Группа ЧТПЗ презентует стенд, центральной экспозицией которого станут столы для пинг-понга в виде труб большого диаметра. Компания проведет соревнования по пинг-понгу, участие в которых смогут принять все желающие.



Кроме того, Группа ЧТПЗ презентует на выставке интернет-магазин трубной продукции, который открылся на базе сайта складского комплекса ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ). Гости смогут ознакомиться с возможностями e-commerce платформы и оформить заказ прямо на стенде компании.



«Группа ЧТПЗ — традиционный участник «Металл-Экспо». В этом году в выставке принимают участие более 500 компаний из 35 стран мира, ожидается, что ее посетят более 30 тысяч специалистов металлургической и смежных отраслей промышленности», — рассказали в пресс-службе.

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