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УБРиР повысил максимальную доходность по вкладу «Растущий процент» до 8,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) повысил максимальную доходность по акционному вкладу «Растущий процент» до 8,5%. Изменения вступили в силу с 13 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Согласно условиям, разместить свои сбережения клиенты могут на срок 210 дней. При этом каждые 30 дней на сумму накоплений будут начисляться проценты. Пополнять вклад можно без ограничений. Минимальная сумма открытия составляет 10 тыс. руб. Открывается вклад всего в несколько кликов — в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР.



«Мы запустили «Растущий процент» не так давно — в сентябре, но уже видим, насколько он востребован у клиентов. Только за полтора месяца на вкладе было размещено более 2 млрд руб. — что говорит о конкурентности нашего продукта и высоком доверии к УБРиР со стороны вкладчиков. Теперь мы сделали условия по вкладу еще привлекательнее, чтобы у всех желающих была возможность до конца года разместить свои сбережения по привлекательной ставке 8,5%», — прокомментировал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков.

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