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«Аэрофлот» выплатит екатеринбуржцам более 100 тыс. рублей за неразбериху с рейсами

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» более 100 тыс. руб. в пользу потребителей, чьи права были нарушены перевозчиком из-за отмены и замены рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Двое жителей уральской столицы в марте 2017 года приобрели электронные билеты на август того же года по маршруту Екатеринбург — Москва — Амстердам — Аликанте и в обратном направлении. Стоимость перелета составила 41 тыс. 413 руб. Электронные билеты были оформлены на бланках ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии».



По прибытию в Москву екатеринбуржцам сообщили, что рейс Москва — Амстердам отменен, авиакомпания предложила им лететь прямым рейсом Москва — Аликанте. Клиенты перевозчика не отказались и вылетели сразу в пункт назначения. Однако при возвращении домой они столкнулись с проблемой: в аэропорту Аликанте при регистрации на рейс до Амстердама им сообщили, что в списках пассажиров они не значатся. Дело в том, что екатеринбуржцы не прошли регистрацию в Амстердаме, и их обратные билеты были аннулированы. Никаких изменений об их перелете от ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» в офис перевозчика — авиакомпании «КЛМ Королевские голландские авиалинии» — не поступало.



С целью урегулирования конфликта сотрудники «КЛМ Королевские голландские авиалинии» предложили пассажирам замену рейса с вылетом на следующий день в 22.00. Однако когда екатеринбуржцы прибыли в аэропорт на регистрацию, выяснилось, что ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» в первой половине дня предложенный рейс отменил, произвел его замену рейсом, вылетевшим из Аликанте в 16.20. Пассажиров об этом никто не уведомил. Они были вынуждены самостоятельно приобрести билеты по маршруту Аликанте — Екатеринбург, чтобы попасть домой.



С целью досудебного урегулирования спора потребители направили претензию в адрес ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», которую компания оставила без удовлетворения. Тогда пострадавшие подали иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.



Решением суда исковые требования удовлетворены частично: размер компенсации морального вреда снижен до 5 тыс. руб. каждому пострадавшему. С ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» в пользу потребителей взыскано возмещение убытков, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — всего более 100 тыс. руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако решение было оставлено без изменений.

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