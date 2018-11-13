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В Екатеринбурге ремонтные службы устраняют аварию на трубопроводе на улице Мельникова
13 ноябрь 2018 (15:01)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) устраняют повреждение трубопровода на ул. Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.
Работы ведутся без отключения потребителей: у жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и ГВС. Температура подаваемой воды составит около +50 С.
Выход воды на поверхность зафиксирован в 11.30. Специалисты локализовали место повреждения и приступили к ремонту трубопровода диаметром 500 мм. На месте работают 15 специалистов, 5 единиц специализированной техники. Ремонт планируется завершить до 23.00.
«Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок в преддверии зимних холодов», — сообщает пресс-служба ЕТК.
Работы ведутся без отключения потребителей: у жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и ГВС. Температура подаваемой воды составит около +50 С.
Выход воды на поверхность зафиксирован в 11.30. Специалисты локализовали место повреждения и приступили к ремонту трубопровода диаметром 500 мм. На месте работают 15 специалистов, 5 единиц специализированной техники. Ремонт планируется завершить до 23.00.
«Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок в преддверии зимних холодов», — сообщает пресс-служба ЕТК.
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