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Среднемесячная зарплата работников организаций Свердловской области за год выросла на 9,4%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В Свердловской области среднемесячная зарплата работников организаций по фактическому виду экономической деятельности за сентябрь составила 36 тыс. 783 руб. Это на 9,4% больше, чем в предыдущем периоде прошлого года, сообщается в материалах Свердловскстата.



Так, в сфере «научные исследования и разработки» среднемесячная заработная плата составила 59 тыс. 485 руб., увеличившись на 6% к сентябрю прошлого года.



В сфере «финансовая и страховая деятельность» — 55 тыс. 815 руб., на 8% больше, чем в сентябре 2017 года, однако по сравнению с началом 2018 года произошло снижение на 8% (с 60 тыс. 642 руб.).



Согласно данным Свердловскстата, заработная плата в сфере «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» в сентябре составила 19 тыс. 951 руб., что на 6,9% больше, чем в сентябре 2017 года.

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