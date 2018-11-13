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Среднемесячная зарплата работников организаций Свердловской области за год выросла на 9,4%
13 ноябрь 2018 (13:47)
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В Свердловской области среднемесячная зарплата работников организаций по фактическому виду экономической деятельности за сентябрь составила 36 тыс. 783 руб. Это на 9,4% больше, чем в предыдущем периоде прошлого года, сообщается в материалах Свердловскстата.
Так, в сфере «научные исследования и разработки» среднемесячная заработная плата составила 59 тыс. 485 руб., увеличившись на 6% к сентябрю прошлого года.
В сфере «финансовая и страховая деятельность» — 55 тыс. 815 руб., на 8% больше, чем в сентябре 2017 года, однако по сравнению с началом 2018 года произошло снижение на 8% (с 60 тыс. 642 руб.).
Согласно данным Свердловскстата, заработная плата в сфере «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» в сентябре составила 19 тыс. 951 руб., что на 6,9% больше, чем в сентябре 2017 года.
Так, в сфере «научные исследования и разработки» среднемесячная заработная плата составила 59 тыс. 485 руб., увеличившись на 6% к сентябрю прошлого года.
В сфере «финансовая и страховая деятельность» — 55 тыс. 815 руб., на 8% больше, чем в сентябре 2017 года, однако по сравнению с началом 2018 года произошло снижение на 8% (с 60 тыс. 642 руб.).
Согласно данным Свердловскстата, заработная плата в сфере «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» в сентябре составила 19 тыс. 951 руб., что на 6,9% больше, чем в сентябре 2017 года.
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