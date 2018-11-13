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В Екатеринбурге ремонтные службы устранили повреждение теплотрассы на улицах Победы и Крауля

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. В Екатеринбурге ремонтные бригады устранили повреждение теплотрассы на улицах Победы и Крауля. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).



Напомним, повреждения с выходом воды на поверхность были зафиксированы вчера около 03.00 по местному времени.



«На период ремонта отопление и горячее водоснабжение обеспечивалось со сниженными параметрами: температура подаваемой воды была около +50С. На ул. Победы работали 12 специалистов, которые с помощью четырех единиц специализированной техники заменили изношенный участок магистрали длиной 11 м.», — рассказали в пресс-службе.



Ремонт закончился в 20.00, начались работы по заполнению магистрали, после чего теплоснабжение и ГВС было полностью восстановлено.

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