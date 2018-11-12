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В Кольцово таможенники нашли незадекларированные сильнодействующие препараты в багаже уральцев

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) в ходе таможенного контроля рейса Дубай — Екатеринбург обнаружили в багаже троих пассажиров медицинские препараты, которые вызвали подозрения. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«У каждого в чемодане были ампулы и таблетки. Как пояснили мужчины, они спортсмены, и эти средства им необходимы для качественного прироста мышечной массы, к тому же организм быстрее восстанавливается после изнурительных тренировок», — пояснили в пресс-службе.



Кроме того, спустя несколько дней у пассажира, прилетевшего из Праги, нашли флакон и двадцать пять таблеток с анаболическими стероидными препаратами.



Все вещества изъяли для проведения таможенной экспертизы, которая подтвердила, что уральцы пытались провезти сильнодействующие стероиды, содержащие точный аналог тестостерона.



Между тем, согласно действующему законодательству, физлица вправе ввозить, вывозить для личного применения лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, только в ограниченных количествах и по медицинским показаниям при наличии соответствующих документов. Такие препараты подлежат обязательному таможенному декларированию.



Все материалы таможенники направили в полицию. Нарушителей привлекут к административной ответственности.

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