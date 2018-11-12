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В результате транспортной реформы в Екатеринбурге может вырасти плата за проезд в общественном транспорте
12 ноябрь 2018 (16:42)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский полагает, что одним из последствий транспортной реформы в уральской столице неизбежно станет повышение платы за проезд в общественном транспорте. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, состоявшейся в «Ельцин-центре».
А. Высокинский отметил, что повышение цен необходимо, в частности, для решения проблемы изношенности трамвайного и автобусного парков. По его словам, на эти цели придется израсходовать порядка 5-6 млрд руб.
Также глава уральской столицы подтвердил, что транспортная реформа начнется с 1 июля 2019 года, однако в каком виде она будет проводиться, еще не решено.
Напомним, власти Екатеринбурга планировали провести реформу маршрутной сети общественного транспорта еще в 2017 году, однако изменения вызвали массовые протесты горожан и серьезные возражения ряда экспертов. В результате реформу перенесли на 2019 год.
А. Высокинский отметил, что повышение цен необходимо, в частности, для решения проблемы изношенности трамвайного и автобусного парков. По его словам, на эти цели придется израсходовать порядка 5-6 млрд руб.
Также глава уральской столицы подтвердил, что транспортная реформа начнется с 1 июля 2019 года, однако в каком виде она будет проводиться, еще не решено.
Напомним, власти Екатеринбурга планировали провести реформу маршрутной сети общественного транспорта еще в 2017 году, однако изменения вызвали массовые протесты горожан и серьезные возражения ряда экспертов. В результате реформу перенесли на 2019 год.
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