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В Свердловской области с 1 января 2019 года могут вырасти тарифы на посещение детсадов

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Власти Свердловской области с 1 января 2019 года планируют увеличивать тарифы на посещение детских садов. Соответствующая информация отражена в проекте постановления «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей», опубликованном на региональном портале правовой информации.



Как указано в документе, максимальный размер родительской платы может вырасти во всех муниципалитетах Свердловской области. Так, в Екатеринбурге за содержание ребенка в группах сокращенного дня вместо 2 тыс. 980 руб. придется платить 3 тыс. 070 руб., в группах полного дня максимальная плата увеличится с 3 тыс. 140 руб. до 3 тыс. 240 руб. Пребывание в группах с круглосуточным содержанием будет стоить 3 тыс. 730 руб. вместо 3 тыс. 610 руб.



Наименьшая максимальная стоимость пребывания детей, согласно новой тарифной сетке, установлена для групп сокращенного дня в Таборинском муниципальном районе: она составит 950 руб. Между тем в Дегтярске тариф за круглосуточное содержание может достигнуть 4 тыс. 370 руб.

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