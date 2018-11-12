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«Уральские авиалинии» запустили осеннюю распродажу популярных международных направлений
12 ноябрь 2018 (12:08)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила осеннюю распродажу билетов на популярные международные направления маршрутной сети. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Купить билеты можно только с 12 по 18 ноября на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlinesили через call-центр. Акция действует на вылеты с 12 ноября по 25 декабря 2018 года и с 3 января по 20 февраля 2019 года для рейсов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге, а также с 12 ноября 2018 года по 20 февраля 2019 года — для прямых рейсов.
Полный список направлений можно увидеть на специальной странице сайта.
Для участников программы «Крылья» скидки распродажи суммируются с бонусами программы: 1 бонус равен 1 рублю. Чтобы присоединиться к программе «Крылья», нужно зарегистрироваться на сайте авиакомпании. Это также дает 500 руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку.
Купить билеты можно только с 12 по 18 ноября на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlinesили через call-центр. Акция действует на вылеты с 12 ноября по 25 декабря 2018 года и с 3 января по 20 февраля 2019 года для рейсов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге, а также с 12 ноября 2018 года по 20 февраля 2019 года — для прямых рейсов.
Полный список направлений можно увидеть на специальной странице сайта.
Для участников программы «Крылья» скидки распродажи суммируются с бонусами программы: 1 бонус равен 1 рублю. Чтобы присоединиться к программе «Крылья», нужно зарегистрироваться на сайте авиакомпании. Это также дает 500 руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку.
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