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В Екатеринбурге произошло повреждение труб горячего водоснабжения на улицах Крауля и Победы
12 ноябрь 2018 (10:35)
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2018. В Екатеринбурге произошло повреждение труб горячего водоснабжения на улицах Крауля и Победы.
Как сообщает пресс-служба «Екатеринбургской теплосетевой компании», повреждения с выходом воды на поверхность были зафиксированы около 03.00 по местному времени.
«Восстановительные работы ведутся без отключения потребителей: у жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и ГВС. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около +50 градусов. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок в преддверии зимних холодов», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба «Екатеринбургской теплосетевой компании», повреждения с выходом воды на поверхность были зафиксированы около 03.00 по местному времени.
«Восстановительные работы ведутся без отключения потребителей: у жителей близлежащих домов снижены параметры тепла и ГВС. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около +50 градусов. Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок в преддверии зимних холодов», — говорится в сообщении.
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