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Естественная убыль населения в Свердловской области с января по сентябрь выросла на 72,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Естественная убыль населения в Свердловской области с января по сентябрь 2018 года выросла на 72,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



За 9 месяцев 2018 года естественная убыль в регионе составила 6 тыс. 126 человек (родившихся — 38 124 человека, умерших — 44 250 человек). Между тем за аналогичный период 2017 года показатель был зафиксирован на отметке 3 тыс. 551 человек.



Также в январе-сентябре текущего года миграционная убыль населения Свердловской области составила 1 281 человек, что на 65,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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