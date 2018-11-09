Новости дня
Более 1,5 млрд рублей в 2019 году направят на создание комфортной городской среды в Челябинской области
9 ноябрь 2018 (16:30)
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил региональную часть федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. Всего из бюджетов двух уровней на благоустройство муниципальных образований региона направят 1 млрд 575 млн руб., сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.
«Проект «Формирование комфортной городской среды» у нас в регионе интегрирован в стратегическое направление «Жилье и городская среда», которому правительство области уделяет особое внимание. Проект долгосрочный и существенно влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, социальный эффект — программа позволяет преображать территории и создавать новые места притяжения, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки», — подчеркнул Б. Дубровский.
В следующем году на реализацию проекта в регионе направят 1 млрд 575 млн руб., из них 1 млрд 357 млн выделены из федерального бюджета. Софинансирование из бюджета Челябинской области составит 218 млн руб.
При распределении средств губернатор принял решение поощрить малые города, принявшие в 2018 году участие во Всероссийском конкурсе благоустройства, и увеличить объем финансирования для них в три раза. Следовательно, в 2019 году финансирование увеличится для Троицка, Снежинска, Кыштыма, Сатки, Южноруальска, Аши и Карабаша. Остальные муниципальные образования, как и в 2018 году, получат средства пропорционально численности населения.
«В 2019 году была увеличена сумма финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды», поэтому нам удалось поощрить муниципалитеты, которые участвовали в конкурсе, не сокращая финансирование для остальных территорий», — обозначил глава региона.
Кроме того, как и в прошлом году, в Челябинской области предусмотрены средства на поддержку мест массового отдыха населения. Объем финансирования составит 23,4 млн руб. Данные средства можно использовать только на благоустройство парков в городах с численностью до 250 тыс. человек.
Б. Дубровский поручил направить эти деньги в Верхнеуральск для благоустройства сквера «Культуры и отдыха». Проект благоустройства сквера разработан, имеется проектно-сметная документация, в 2017 и 2018 году уже выполнены предварительные работы по обустройству территории. Также высокий уровень проработки имеют проекты благоустройства парков Кусы и Миасса. Финансирование для них заложили на 2020-й и 2021-й годы соответственно.
В 2018 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета привлечено 854 млн руб., софинансирование области составило 19% или 200 млн руб. Учитывая актуальность проекта, муниципальные образования на реализацию мероприятий по благоустройству дополнительно направили около 50 млн руб. Всего на благоустройство населенных пунктов Челябинской области в 2018 году предусмотрено 1 млрд 104 млн руб.
«Проект «Формирование комфортной городской среды» у нас в регионе интегрирован в стратегическое направление «Жилье и городская среда», которому правительство области уделяет особое внимание. Проект долгосрочный и существенно влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, социальный эффект — программа позволяет преображать территории и создавать новые места притяжения, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки», — подчеркнул Б. Дубровский.
В следующем году на реализацию проекта в регионе направят 1 млрд 575 млн руб., из них 1 млрд 357 млн выделены из федерального бюджета. Софинансирование из бюджета Челябинской области составит 218 млн руб.
При распределении средств губернатор принял решение поощрить малые города, принявшие в 2018 году участие во Всероссийском конкурсе благоустройства, и увеличить объем финансирования для них в три раза. Следовательно, в 2019 году финансирование увеличится для Троицка, Снежинска, Кыштыма, Сатки, Южноруальска, Аши и Карабаша. Остальные муниципальные образования, как и в 2018 году, получат средства пропорционально численности населения.
«В 2019 году была увеличена сумма финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды», поэтому нам удалось поощрить муниципалитеты, которые участвовали в конкурсе, не сокращая финансирование для остальных территорий», — обозначил глава региона.
Кроме того, как и в прошлом году, в Челябинской области предусмотрены средства на поддержку мест массового отдыха населения. Объем финансирования составит 23,4 млн руб. Данные средства можно использовать только на благоустройство парков в городах с численностью до 250 тыс. человек.
Б. Дубровский поручил направить эти деньги в Верхнеуральск для благоустройства сквера «Культуры и отдыха». Проект благоустройства сквера разработан, имеется проектно-сметная документация, в 2017 и 2018 году уже выполнены предварительные работы по обустройству территории. Также высокий уровень проработки имеют проекты благоустройства парков Кусы и Миасса. Финансирование для них заложили на 2020-й и 2021-й годы соответственно.
В 2018 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета привлечено 854 млн руб., софинансирование области составило 19% или 200 млн руб. Учитывая актуальность проекта, муниципальные образования на реализацию мероприятий по благоустройству дополнительно направили около 50 млн руб. Всего на благоустройство населенных пунктов Челябинской области в 2018 году предусмотрено 1 млрд 104 млн руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 5 млрд рублей направят власти Челябинской области на благоустройство городов и сел в регионе
- Глава Южного Урала Борис Дубровский оценил ход реконструкции объектов благоустройства в Челябинске
- Свердловская область получила 30 млн рублей на проекты комфортной городской среды в малых городах
- Правительство Свердловской области выделит 908 млн рублей на благоустройство дворов в муниципалитетах
- Свердловское минЖКХ приступило к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»