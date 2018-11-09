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Более 1,5 млрд рублей в 2019 году направят на создание комфортной городской среды в Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил региональную часть федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. Всего из бюджетов двух уровней на благоустройство муниципальных образований региона направят 1 млрд 575 млн руб., сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



«Проект «Формирование комфортной городской среды» у нас в регионе интегрирован в стратегическое направление «Жилье и городская среда», которому правительство области уделяет особое внимание. Проект долгосрочный и существенно влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, социальный эффект — программа позволяет преображать территории и создавать новые места притяжения, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки», — подчеркнул Б. Дубровский.



В следующем году на реализацию проекта в регионе направят 1 млрд 575 млн руб., из них 1 млрд 357 млн выделены из федерального бюджета. Софинансирование из бюджета Челябинской области составит 218 млн руб.



При распределении средств губернатор принял решение поощрить малые города, принявшие в 2018 году участие во Всероссийском конкурсе благоустройства, и увеличить объем финансирования для них в три раза. Следовательно, в 2019 году финансирование увеличится для Троицка, Снежинска, Кыштыма, Сатки, Южноруальска, Аши и Карабаша. Остальные муниципальные образования, как и в 2018 году, получат средства пропорционально численности населения.



«В 2019 году была увеличена сумма финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды», поэтому нам удалось поощрить муниципалитеты, которые участвовали в конкурсе, не сокращая финансирование для остальных территорий», — обозначил глава региона.



Кроме того, как и в прошлом году, в Челябинской области предусмотрены средства на поддержку мест массового отдыха населения. Объем финансирования составит 23,4 млн руб. Данные средства можно использовать только на благоустройство парков в городах с численностью до 250 тыс. человек.



Б. Дубровский поручил направить эти деньги в Верхнеуральск для благоустройства сквера «Культуры и отдыха». Проект благоустройства сквера разработан, имеется проектно-сметная документация, в 2017 и 2018 году уже выполнены предварительные работы по обустройству территории. Также высокий уровень проработки имеют проекты благоустройства парков Кусы и Миасса. Финансирование для них заложили на 2020-й и 2021-й годы соответственно.



В 2018 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» из федерального бюджета привлечено 854 млн руб., софинансирование области составило 19% или 200 млн руб. Учитывая актуальность проекта, муниципальные образования на реализацию мероприятий по благоустройству дополнительно направили около 50 млн руб. Всего на благоустройство населенных пунктов Челябинской области в 2018 году предусмотрено 1 млрд 104 млн руб.

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