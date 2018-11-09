Кризис
Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%
9 ноябрь 2018 (15:30)
Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные проверки молока и молочной продукции в розничных торговых сетях, проведенной Россельхознадзором, Роспотребнадзором и Роскачеством.
Речь идет о продукции, в которой молочный жир заменен растительным, а в составе не указано использование сухого молока. Также было выявлено, что от 20% до 62% продаваемой молочной продукции не соответствует установленным показателям. Нарушения были выявлены в 20% молока, 36% масла и 62% творога.
Речь идет о продукции, в которой молочный жир заменен растительным, а в составе не указано использование сухого молока. Также было выявлено, что от 20% до 62% продаваемой молочной продукции не соответствует установленным показателям. Нарушения были выявлены в 20% молока, 36% масла и 62% творога.
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