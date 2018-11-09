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Mercedes-Benz отзывает в России почти 1,2 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 09.11.2018. Компания «Мерседес-Бенц Рус» отзывает в России 1 тыс. 152 автомобиля Mercedes GLC-класса, произведенные с апреля по июль 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Причиной отзыва является язычок ремня на крайних задних сидениях, который может втянуться в пространство между облицовкой и стойкой и задней боковой облицовкой. Для устранения дефекта на транспортных средствах необходимо интегрировать дополнительный буферный элемент в облицовки стоек.



Отзыву подлежат также 14 автомобилей Mercedes-Benz типа 257 и 213, реализованных с октября 2017 года по апрель 2018 года. Причиной отзыва является калибровка системы классификации пассажира для сиденья переднего пассажира, которая может не соответствовать спецификации. В рамках программы отзыва предусмотрена замена подушки безопасности сиденья переднего пассажира.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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