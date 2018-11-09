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Проект ВСМ Екатеринбург — Челябинск планируют включить план развития инфраструктуры РФ
9 ноябрь 2018 (12:17)
УрБК, Москва, 09.11.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Максиму Акимову включить высокоскоростную магистраль Челябинск — Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Между тем знакомые с ситуацией эксперты отмечают, что вопрос финансирования проекта будет обсуждаться отдельно.
«Есть поручение проработать включение проекта в план, а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании», — подтверждает представитель М. Акимова.
По словам одного из экспертов, название проекта в плане снабжено звездочкой: есть условие, что строиться высокоскоростная магистраль от Челябинска до Екатеринбурга будет либо на деньги частных инвесторов, либо если организаторам удастся доказать социально-экономическую эффективность этой магистрали.
Напомним, ВСМ Екатеринбург — Челябинск предполагает соединить центры двух уральских городов-миллионников высокоскоростной железнодорожной линией, сократив время в пути до 1 часа 10 минут. При этом рассматривается вариант прохождения маршрута магистрали через аэропорты Кольцово и Челябинск, что позволит увеличить пассажиропоток железной дороги и усилить «воздушные ворота» обоих городов.
Закончить проектирование ВСМ планируется к 2020 году, а построить магистраль — к 2024 году. Между тем ранее в Минтрансе РФ отмечали, что в федеральном бюджете пока нет средств на строительство ВСМ.
Между тем знакомые с ситуацией эксперты отмечают, что вопрос финансирования проекта будет обсуждаться отдельно.
«Есть поручение проработать включение проекта в план, а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании», — подтверждает представитель М. Акимова.
По словам одного из экспертов, название проекта в плане снабжено звездочкой: есть условие, что строиться высокоскоростная магистраль от Челябинска до Екатеринбурга будет либо на деньги частных инвесторов, либо если организаторам удастся доказать социально-экономическую эффективность этой магистрали.
Напомним, ВСМ Екатеринбург — Челябинск предполагает соединить центры двух уральских городов-миллионников высокоскоростной железнодорожной линией, сократив время в пути до 1 часа 10 минут. При этом рассматривается вариант прохождения маршрута магистрали через аэропорты Кольцово и Челябинск, что позволит увеличить пассажиропоток железной дороги и усилить «воздушные ворота» обоих городов.
Закончить проектирование ВСМ планируется к 2020 году, а построить магистраль — к 2024 году. Между тем ранее в Минтрансе РФ отмечали, что в федеральном бюджете пока нет средств на строительство ВСМ.
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